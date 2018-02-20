Евросоюз прекращает реконструкцию КПП на границе с Украиной

Евросоюз решил закрыть программу реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска, и отзывать выделенные на ее реализацию неизрасходованные деньги. На реализацию программы ЕС предоставил €29,2 млн. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление высокопоставленного европейского дипломата.

«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», – сказал дипломат.

Он также добавил, что Брюссель будет продолжать поддерживать экономику Украины.

Напомним, ЕС запустил проект еще в 2014 году. Он предусматривал реконструкцию украинских контрольно-пропускных пунктов – двух на границе с Польшей, по одному на границе с Венгрией и Словакией. Также проектом было предусмотрено строительство двух КПП на границе с Румынией. Отмечается, что это позволит сделать таможенные процедуры более совершенными и даст возможность сократить время прохождения границы.

По данным источника, сдача проектов многократно откладывалась из-за накладок и перерасходов, которые связаны с действиями местных подрядчиков и чиновников. К концу прошлого года не удалось завершить ни один из проектов. Украинская государственная фискальная служба, контролирующая выполнение проектов со стороны Украины, сообщила, что причинами задержек в реализации проекта стал длительный процесс проведения тендера, кадровые перестановки в ведомстве, а также согласования изменений в проекты.