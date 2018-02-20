В Tinder назвали самые привлекательные мужские имена в России

Приложение для знакомств Tinder составило рейтинг десяти мужских имен, обладатели которых получают наибольшее количество переходов от женской половины пользователей.

Так, наиболее привлекательными именами стали Дмитрий, Тимофей, Богдан, Максим и Ярослав. В десятку также вошли Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий.

При этом в пресс-службе Tinder отметили, что имя не является главным фактором, от которого зависит, «смахнут ли ваш профиль вправо». Наиболее важным женщины считают наличие информации в профиле.

В американском Tinder больше всего свайпов вправо получают Лукас, Райан и Мэттью, в Британии это - Гарри, Джей и Томас, а во Франции самые «кликабельные» мужчины носят имена Томас, Николас и Максим.