Спецпрокурор США предъявил новые обвинения по делу «о России»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану. Об этом сообщило издание Washignton Examiner.

Как пишет издание, Ван Дер Зуаан предоставил ложные сведения, касавшиеся работы в период, когда его юрфирма сотрудничала с Минюстом Украины в 2012 году при подготовке доклада о Юлии Тимошенко. В обвинении сказано, что он предоставил ложные данные по поводу его последних контактов в августе 2016 года с экс-советником предвыборного штаба президента Дональда Трампа Ричардом Гейтсов, против которого также выдвинуты обвинения. Юрист удалил электронную переписку, которую затребовал аппарат спецпрокурора. Данные действия являются уголовным преступлением в США.

Напомним, с мая прошлого года Роберт Мюллер проводит расследования по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в американские выборы. Также в октябре спецпрокурор обвинил Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Трампа пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей. Также им вменяется то, что они не были зарегистрированы для этого в качестве иностранных агентов.