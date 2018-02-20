Москва ждет от Вашингтона разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, требуя ответа США, подчеркнул, что вертолеты в Афганистане «так или иначе» связаны с контингентом НАТО.

Россия ждет от США комментариев касательно того, что в Афганистане неопознанные вертолеты осуществляют полеты в районы, где базируются боевики, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, о полетах этих вертолетов рассказали «руководители некоторых афганских провинций».

«Неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики, и причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы», — сказал министр.

Россия обеспокоена ростом влияния боевиков террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане. При этом, как отметил Лавров, Москва «серьезно подозревает», как именно коалиция стран НАТО относится к данной угрозе и какие меры она предпринимает для ее подавления.

В начале года Лавров заявил, что север Афганистана превратился в опорную базу международного терроризма.

* «Исламское государство»* (ИГИЛ*) - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.