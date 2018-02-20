Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Эрдоган заявил об отступлении сирийского ополчения из Африн

Василиса Морозова
22:04 20.02.2018
Сирийские ополченцы отступили из Африна после залпов турецкой артиллерии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил об отступлении сирийского ополчения из Африн
Фото: Depo Photos / ZUMAPRESS / Globallookpress

Сирийское ополчение отступило из Африна в САР после того, как попали под огонь турецкой артиллерии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

«Мы говорили с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным и уважаемым (президентом Ирана Хасаном) Роухани, у нас есть договоренности по этой теме», - отметил турецкий лидер.

По его словам, террористы должны ответить за свои неправильные действия.

«К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения, это неприемлемо, и они полностью за это ответят», - добавил Эрдоган.

Ранее турецкий президент заявил, что ВС страны намерены окружить сирийский Африн в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» против курдов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России упала стоимость авиабилетов
Дата20.02.2018, 17:42
В России упала стоимость авиабилетов
Самолеты Ту-95 МС провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями
Дата21.02.2018, 00:34
Самолеты Ту-95 МС провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями
Шприц в напиток, заморозка или рецидив: все версии того, как мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого
Дата20.02.2018, 16:32
Шприц в напиток, заморозка или рецидив: все версии того, как мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого
Топ самых красивых российских спортсменок на ОИ-2018
Дата17.02.2018, 08:38
Топ самых красивых российских спортсменок на ОИ-2018
Стало известно о начале модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Дата20.02.2018, 14:21
Стало известно о начале модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Разведка доложила точно: как удалось предотвратить первую космическую ядерную войну
Дата19.02.2018, 14:30
Разведка доложила точно: как удалось предотвратить первую космическую ядерную войну
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:39 Армия
Видео
Центр по примирению в Сирии сообщил об обстреле со стороны боевиков
22:30 Армия
Видео
Боевики выпустили 14 мин по пригороду Дамаска
22:04 В стране и мире
Эрдоган заявил об отступлении сирийского ополчения из Африн
20:53 В стране и мире
Турция намерена окружить Африн в ближайшие дни
17:48 В стране и мире
Видео
Ситуация в Сирии и в Донбассе стала центральной темой Совета безопасности
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:30 В стране и мире
Власти КНДР отменили встречу с вице-президентом США на Олимпиаде
03:39 В стране и мире
В Крыму назвали важное преимущество отдыха на полуострове
01:52 В стране и мире
Видео
Лукашевич назвал закон о реинтеграции Донбасса господдержкой преступлений ВСУ
00:12 В стране и мире
Умер известный российский писатель-фантаст
21:51 Спорт
Видео
Тренер, массажист или кореец: в ФКР рассказали, кто мог подбросить допинг Крушельницкому
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Загадочная американская сверхлегкая ракета может быть военной разработкой Видео
Загадочная американская сверхлегкая ракета может быть военной разработкой
Археолог разгадал главную тайну строительства египетских пирамид
Археолог разгадал главную тайну строительства египетских пирамид
«Восставший из мертвых» Сталлоне выгнал дочерей из дома Видео
«Восставший из мертвых» Сталлоне выгнал дочерей из дома
«Худший кошмар в жизни»: у французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде
«Худший кошмар в жизни»: у французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде
14-летнюю звезду YouTube расстреляли во время дорожного конфликта
14-летнюю звезду YouTube расстреляли во время дорожного конфликта
Я ехал воевать в Луганск, но меня сняли с автобуса – сын Игоря Талькова
Я ехал воевать в Луганск, но меня сняли с автобуса – сын Игоря Талькова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.