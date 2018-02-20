Эрдоган заявил об отступлении сирийского ополчения из Африн

Сирийское ополчение отступило из Африна в САР после того, как попали под огонь турецкой артиллерии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы говорили с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным и уважаемым (президентом Ирана Хасаном) Роухани, у нас есть договоренности по этой теме», - отметил турецкий лидер.

По его словам, террористы должны ответить за свои неправильные действия.

«К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения, это неприемлемо, и они полностью за это ответят», - добавил Эрдоган.

Ранее турецкий президент заявил, что ВС страны намерены окружить сирийский Африн в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» против курдов.