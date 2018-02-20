Госдолг Украины превысил 77 млрд долларов

Государственный и гарантированный долг Украины в 2017 году вырос до 2,1 трлн гривен, что равняется около 77,7 млрд долларов. Об этом во время публичного отчета 20 февраля сообщила председатель государственной казначейской службы страны Татьяна Слюз.

«Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен», — цитирует Слюз УНН.

При этом в долговые обязательства Украины входит и часть гарантированного долга, то есть государство гарантирует кредитору выплату средств даже в случае неплатежеспособности заемщика.

Как заявил премьер Украины Владимир Гройсман, в настоящее время внешние долги Украины составляют 83% ВВП.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что страна и госкомпании должны выплатить 25 млрд долларов долгов в 2018-2020 годах.