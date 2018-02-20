Порошенко смахнул со стола минские договоренности – депутат Госдумы о законе по Донбассу

В Государственной думе России обеспокоены подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. Как отметил депутат Дмитрий Белик, этот закон может стать первым шагом «для получения законодательного карт-бланша для ВСУ» использовать на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «силовой сценарий».

«Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко просто смахнул со стола минские договоренности за ненадобностью. На каждой странице этого закона прописано слово «война»», - сказал Белик в разговоре с RT.

По словам депутата, подобные действия, наряду с другими принятыми на Украине скандальными законопроектами, в частности, героизацией экстремистской УПА, запрещенной в РФ, вызывают негативную реакцию не только в России, но и в других странах.

«Я уверен, оценку этим «достижениям», этим провокациям со стороны киевского режима даст не только Россия, но и кураторы Порошенко на Западе», - заключил Белик.

Ранее сегодня стало известно, что Порошенко во время заседания Военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором».