«Голубая Луна» взойдет над Москвой в марте

В начале весны в Москве можно будет увидеть сразу два полнолуния – 2 и 31 марта – такое редкое явление называется «голубой Луной», сообщили в пресс-службе Московского планетария.

При этом Луна не окрасится в голубой цвет, поскольку это всего лишь название астрономического явления.

«Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг», — пояснил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.

Такое астрономическое явление обычно происходит раз в два-три года. Как поясняют специалисты, 29,53 дня – это промежуток между двумя полнолуниями, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за 2,5 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние. То есть в году может быть 13 полных Лун, вместе обычных 12.

Таким образом, следующая «голубая Луна» придется на октябрь 2020 года.