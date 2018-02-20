Турция намерена окружить Африн в ближайшие дни

Вооруженные силы Турции намерены в ближайшие дни окружить сирийский Африн в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре. Трансляцию его выступления вел телеканал A Haber.

«Все предпринимаемые нами шаги очень важны с точки зрения безопасности. Требуется время для подготовительных работ на земле. В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами», - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Турция 20 января начала в сирийском Африне военную операцию против курдов из «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз», которых поддерживают США. Анкара считает организации террористами.

Ранее сообщалось, что Анкара не будет возражать против ввода сил режима Башара Асада в Африн в том случае, если они будут бороться против сторонников курдских партий.