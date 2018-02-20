«Восставший из мертвых» Сталлоне выгнал дочерей из дома

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, которого накануне «похоронили» пользователи соцсетей по всему миру, заявив, что он якобы ушел из жизни в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком простаты, рассказал, как ему живется после «восстания из мертвых», и показал, как воспитывает дочерей.

Семидесятиоднолетний актер опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик, который снят им из дома, тогда как за окном на террасе под дождем находятся две его дочери.

«Запер своих дочерей снаружи во время небольшого шторма. Как здорово восстать из мертвых», – подписал видео Сталлоне.

На кадрах девушки бегают босиком по настилу, а актер со смехом интересуется, не холодно ли им.

Ранее Сталлоне попросил не верить фейковым сообщениям о его смерти, так как он жив и здоров, а также все еще в силах ударить.