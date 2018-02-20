В Брянске обнаружили тело музыканта группы «Черный кофе»

Тело экс-барабанщика группы «Черный кофе» Сергея Чернякова было обнаружено в квартире в Брянске, сообщили сайту ТРК «Звезда» в СУ СК РФ по региону.

«Вчера обнаружили тело. Когда он умер, будем выяснять. Наши следователи проводят проверку, причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. Пока криминального следа нет», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Брянской области Сергей Цыганок.

Отмечается, что тело экс-барабанщика было обнаружено соседями в его квартире в Бежицком районе города. По предварительным данным, ничего криминального в смерти Чернякова следователи не видят. Следствие выясняет ее причины и обстоятельства.

Музыкант Сергей Черняков вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым участвовал в группе «Лейся, песня», а также выступал в составе группы «Черный кофе».