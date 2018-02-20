Иностранные разведки готовят кибератаки на Россию – Патрушев
Иностранные разведки активизировали свою деятельность по разработке сложных сценариев кибератак против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Усилия разведки направлены на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ.
«Отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств», – сообщил он на совещании по вопросам кибербезопасности.
Патрушев также отметил, что в результате трех массовых атак вируса-шифровальщика в 2017 году в России было выведено из строя более 500 тысяч компьютеров.
В частности, речь идет о заражении информационных систем МВД РФ, компаний «Роснефть» и «Евраз».