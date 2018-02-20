«Укропы» устроили новые атаки на Россотрудничество в Киеве

Десятки представителей партии «Укроп» атакуют представительство Россотрудничества в Киеве, требуя закрыть его. Это очередная акция протеста против российских объектов. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

В комментарии к видео, опубликованному на странице украинского молодежного объединения, сказано, что это «протест с целью запрета деятельности Россотрудничества».

Ранее МИД РФ призвал украинские власти положить конец выходкам националистов, чтобы те не создавали препятствий для работы российских учреждений на Украине. При этом в Москве отметили, что «продолжающиеся бесчинства украинских националистов-русофобов происходят с подачи киевских властей».

На прошлой неделе представители украинских радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром, а также забросали камнями и яйцами представительство Россотрудничества и атаковали здание Сбербанка.