Петр Порошенко рассказал о своей поездке в Крым в феврале 2014 года. Своими воспоминаниями украинский президент поделился во время встречи с архитекторами по проекту мемориала Небесной сотни в четвертую годовщину расстрела людей на майдане Незалежности в Киеве.

По словам Порошенко, 28 февраля 2014 года он, будучи еще нардепом, прибыл в Симферополь, «чтобы показать пустой дом Верховной рады Крыма, где никто не голосовал за референдум».

Ранее украинский лидер опубликовал обращение в связи с годовщиной событий 2014 года в центре Киева. Вспоминая о расстреле людей на майдане Незалежности, Порошенко назвал участников переворота «бесстрашными рыцарями», вооруженными лишь «брусчаткой и любовью к Украине», забыв, очевидно, про коктейли Молотова, цепи и другие использововавшиеся участниками протестов орудия.

«С гордостью и благодарностью отдаем дань уважения тем, чье самопожертвование стало залогом победы "революции достоинства", торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками нас сломить», – говорится в сообщении.

Крымский полуостров вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 90% жителей региона проголосовали за присоединение к РФ. Украинские власти результаты волеизъявления крымчан признавать отказываются и по-прежнему считают регион своей территорией.