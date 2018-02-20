Порошенко провозгласил участников Майдана «бесстрашными рыцарями с брусчаткой»

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал обращение в связи с годовщиной событий 2014 года в центре Киева. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Вспоминая о расстреле людей на майдане Незалежности, Порошенко назвал участников переворота «бесстрашными рыцарями», которые были вооружены только «брусчаткой и любовью к Украине». По неизвестным причинам президент Украины не упомянул другое оружие, активно использовавшееся участниками Майдана – например, коктейли Молотова, цепи и многое другое.

«С гордостью и благодарностью отдаем дань уважения тем, чье самопожертвование стало залогом победы "революции достоинства", торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками нас сломить. Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора», – заявил Петр Порошенко.

Почтив память участников Майдана, Порошенко привычно перевел тему на «агрессию Российской Федерации» и необходимость возвращения «оккупированных агрессором» земель. Каким образом гибель людей на майдане в феврале 2014 года связана с мифической «российской агрессией» и событиями, произошедшими после государственного переворота на Украине, остается неуточненным.