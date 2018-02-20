Бывший участник «АТО» расстрелял соседей из Калашникова и забросал гранатами полицию

В Киевской области подвыпивший бывший участник боевых действий в Донбассе открыл стрельбу из автомата по соседям, затем кинул две гранаты в их двор.

После того как на место происшествия прибыла полиция, мужчина обстрелял ее сотрудников, метнул в них гранату и попытался угнать полицейский автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Дебошир был задержан на месте происшествия и доставлен в полицию. Двое его соседей госпитализированы.

Против злоумышленника возбуждено три уголовных дела по факту умышленного покушения на убийство, угрозы или насилия против правоохранителей и незаконного обращения с оружием.