Я могу купить это место и уволить тебя: пранкер в виде бездомного разыграл ресторатора

Известный видеоблогер по имени Коби Пирсин поставил «социальный эксперимент», нарядившись бездомным и попытавшись в таком виде заказать столик в ресторане во Флориде. Видео опубликовано на YouTube.

Молодой человек одел неопрятную плохую одежду, подошел к ресторану и обратился к официанту, попросив столик для себя и «своего друга Роналду». Он держался вежливо и приветливо, но все равно получил отказ.

Позже появился человек, который, скорее всего, является управляющим или хозяином ресторана. Он заявил, что заведение слишком дорогое для Коби, и посоветовал ему пойти в «Макдоналдс». Блогер же заявил, что у него есть деньги, но ресторатор остался непреклонен и велел «бездомному» уйти.

Потерпев неудачу, блогер достал мобильный телефон и позвонил своему водителю по имени Роналду. Тот подъехал к ресторану на дорогом кабриолете, достал из багажника набитый деньгами чемодан и передал его «бездомному». Блогер продемонстрировал наличные удивленному ресторатору.