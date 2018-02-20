БелАЗ раздавил Nissan в Новокузнецке: кадры с места трагедии

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей БелАЗ и Nissan Avenir в Кемеровской области. Авария произошла сегодня утром на технологической дороге Новокузнецк – Листвяга.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки. Иномарка выехала на полосу встречного движения и влетела в БелАЗ.

Жертвами ДТП стали двое пассажиров Nissan 43 и 50 лет, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. Сорокашестилетний водитель Nissan госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.