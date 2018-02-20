Посетителей SPA пришлось эвакуировать обнаженными через окна из-за пожара

В Китае в одном из спа-салонов вспыхнул пожар. Инцидент, предположительно, произошел в городе Иу округа Цзиньхуа.

На кадрах, которые публикует Mirror, видно, как посетительницы салона, не успев накинуть на себя одежду, покидают помещение. Спасаясь от огня, женщины спускаются из окна по лестнице, которую спасатели установили, чтобы помочь им выбраться из здания.

О причинах возгорания не сообщается. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.