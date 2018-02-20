На Украине официально начал работать Дноуглубительный флот

На Украине начал деятельность новый филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». Информация об этом появилась на официальном сайте АМПУ.

Новая служба получила название «Дноуглубительный флот». Этот флот будет работать в различных акваториях страны и заниматься, как и следует из названия, углублением дна. По словам руководителя украинского государственного предприятия Райвиса Вецкаганса, углубление дна является одной из приоритетных задач.

«Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также Дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях», – заявил Вецкаганс.

На реализацию упомянутых проектов украинское государство намерено потратить почти два миллиарда гривен в 2018 году. За эти деньги Дноуглубительный флот углубит дно во всех украинских портах от Мариуполя до Рени, уверен глава АМПУ.