На Украине призвали к полной дерусификации после окончания декоммунизации

После окончания декоммунизации Украину следует подвергнуть дерусификации. Об этом заявила украинская детская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала ZIK.

«Действительно, декоммунизация уже подходит к концу, есть лишь остаточные явления. Еще есть немного работы, но морально мы уже готовы ее завершать. Далее нам надо провести дерусификацию Украины», – заявила писательница.

По мнению Ницой, в стране необходимо полностью украинизировать все без исключения публичное пространство, не оставив места русскому языку нигде, кроме частных разговоров. Кроме того, надо заполнить культурное пространство украинскими героями и явлениями.

В качестве примера Ницой привела украинский сериал о госпитале, персонажи которого «почему-то» читают русского писателя Бориса Пастернака. По версии писательницы, Пастернака в этом сериале следовало бы заменить, к примеру, на Андрея Кокотюху. Однако «современные кинематографисты продолжают советские традиции», уверена Ницой.

Детская писательница Лариса Ницой не впервые эпатажно проявляет националистические взгляды. Она известна в том числе как человек, швырнувший мелочью в кассиршу за ответ на русском языке и заявивший, что Петр Первый украл название «Русь».