В подмосковном Клину ликвидирован крупный пожар в здании на площади 300 кв. м.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в строении в подмосковном городе Клин по адресу Волоколамское шоссе, дом 1А. Об этом сообщается на сайте МЧС по Подмосковью.

Пожар разгорелся в блочном одноэтажном здании. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Благодаря действиям сотрудников МЧС пожар был ликвидирован. При инциденте никто не пострадал.

На место происшествия было стянуто 9 единиц техники, 29 человек личного состава.