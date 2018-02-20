Опубликовано первое фото нового Porsche 911 без камуфляжа

В Сети появился снимок Porsche 911 нового поколения, на нем автомобиль снят без камуфляжа. Фото было опубликовано в социальной сети Instagram пользователем Ninastegmaier, но сейчас оно удалено из ленты. Но многим изданиям удалось сделать скриншоты опубликованного поста.

Благодаря фото можно сказать, что дизайн задней части кузова автомобиля выполнен в стилистике новинок марки, Panamera и Cayenne, у которых задние фонари соединяются светодиодной полосой. По предположениям пользователей, на фотографии запечатлена версия Carrera S, у которой отдача двигателя увеличена до 450 лошадиных сил.

Спорткар будет построен на модернизированной платформе нынешней модели. При этом он станет легче предшественника – за счет использования в конструкции высокопрочной стали и алюминия. Об этом сообщает издание Motor.

Ожидается, что Porsche 911 будет предлагаться в нескольких модификациях, включая базовую Carrera, таргу, кабриолет, Turbo и Turbo S. Также к 2023 году в линейку будет добавлен гибридный вариант. Появление такого авто ранее подтвердил руководитель Porsche Оливер Блюм.