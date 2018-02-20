Инструктор по скайдайвингу спас своего ученика в воздухе и погиб

В Великобритании инструктор Карл Марш пожертвовал собой ради спасения студента Доминика Лидса.

Мужчина совершал вместе со студентом тренировочный прыжок, прыгнув с высоты 800 метров. Во время раскрытия парашюта механизм не сработал. Поэтому инструктор какое-то время провозился, чтобы раскрыть запасной парашют студента. После того, как студент был спасен, инструктор понял, что у него в стропах запуталась нога. Он сумел быстро выбраться из веревок, но потерял сознание и поэтому разбился, сообщает Daily Mail.

Сообщается, Марш был одним из лучших парашютистов в Ланкашире. За свою жизнь он совершил свыше 1,5 тыс. прыжков в самых разных точках планеты.