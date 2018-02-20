Сооснователь группы «Кино» снимет фильм о Цое
По его словам, в кинофильме снимутся молодые театральные актеры из Санкт-Петербурга.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Сооснователь музыкальной группы «Кино» Алексей Рыбин рассказал, что снимет собственный фильм о Викторе Цое.
«У нас заканчивается сложная подготовка, много строим… Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки», – заявил Рыбин, сообщает РИА Новости.
Он также добавил, что съемки кинокартины должны начаться в марте.
Как заявил Рыбин, в фильме снимутся молодые театральные актеры из Петербурга.
По словам сооснователя группы «Кино», лента будет о Цое, а не про его окружение.
«Наша картина это – путь, путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках», – отметил Рыбин.