Сооснователь группы «Кино» снимет фильм о Цое

Сооснователь музыкальной группы «Кино» Алексей Рыбин рассказал, что снимет собственный фильм о Викторе Цое.

«У нас заканчивается сложная подготовка, много строим… Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки», – заявил Рыбин, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что съемки кинокартины должны начаться в марте.

Как заявил Рыбин, в фильме снимутся молодые театральные актеры из Петербурга.

По словам сооснователя группы «Кино», лента будет о Цое, а не про его окружение.