В соцсетях высмеяли застрявшего в двери Сбербанка украинского радикала

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского радикала, который застрял в двери «дочки» Сбербанка. Фотография пытающегося выбраться из «ловушки» погромщика была опубликована на странице в Facebook блогера Дениса Гороховского.

В дурдоме без изменений pic.twitter.com/YY2zzIN1Xc — Агент КГБ 🔹 (@zedolazer) 19 февраля 2018 г.

Активісти в Києві розбили вікна в Росспівробітництвіhttps://t.co/PFjwDFCacO pic.twitter.com/iCQsbEZHps — Слово і Діло (@slovoidilo) 18 февраля 2018 г.

Новости эквилибристики: "В Киеве радикал застрял ногой в двери во время нападения на Сбербанк". Дурачина ты, простофиля, радикал несчастный. Да из российского банка живым только настоящий русский выйти может! И то с трудом... pic.twitter.com/D6fadzg5RK — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 18 февраля 2018 г.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, радикалы неонацистской группировки «Организация украинских националистов»* совершили нападение на здания Россотрудничества и Сбербанка в столице Украины. Днем ранее почти 30 радикалов из «Правого сектора»* и группировки С14 вторглись в здание центра науки и культуры и совершили там погром.

«Организация украинских националистов» и «Правый сектор»* – экстремистские организации, которые запрещены на территории России.