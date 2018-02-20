Наше дипломатическое наследие – Лавров рассказал о вкладе Чуркина в историю

В годовщину смерти постоянного представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Виталия Чуркина министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, о том какой вклад в историю внес известный российский дипломат.

Глава МИД заявил, что он очень тесно общался с Чуркиным, «когда были назначены заместителями министра иностранных дел». Нынешний министр иностранных дел тогда занимался проблематикой ООН и СНГ, а Чуркин курировал европейское направление. Пока в течение длительного периода Лавров был в Нью-Йорке, он успел побывать Послом в Брюсселе и Канаде.

«Но, наверное, один из самых ярких эпизодов в его карьере, это когда он был специальным представителем на Балканах и внес огромный вклад в урегулирование кризиса в этом регионе – в достижение Дейтонских соглашений и обеспечение законных прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины», – рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Лаврова, Чуркин был одним из самых талантливых российских дипломатов, ярким во всех своих действиях и раскрылся полностью в Совете Безопасности ООН.

«Очень рад, что Президент Российской Федерации Владимир Путин сразу поддержал назначение Чуркина на пост Постоянного представителя России при ООН, где его талант раскрылся всеми своими гранями. Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке. Это наше дипломатическое наследие», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Советский и российский дипломат Виталий Чуркин в разные годы был послом в Чили, Бельгии и Канаде, постпредом РФ при НАТО и Западноевропейском союзе, а также заместителем главы МИД России. Чуркин был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года по 20 февраля 2017 года, до своей смерти.