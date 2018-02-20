Volkswagen показала концепт роскошного самоуправляемого электрокара

Компания Volkswagen представила четвертый автомобиль в футуристическом модельном ряду I.D. Об этом сообщает сайт Rozetked.

Отмечается, что новое авто покажут на предстоящем автосалоне в Женеве с 8 по 18 марта.

Новая модель носит название I.D. Vizzion – это длинный низкий седан без руля и педалей. К запуску концепта в массовое производство, компания собирается полностью отказаться от ручного управления и это новое авто покажет, как это может быть.

Как и другие концепции VW, I.D. Vizzion будет мощным и быстрым. Аккумуляторной батареи на 111 КвЧ будет хватать для преодоления расстояния в 665 км от одного заряда. Авто оснащено двумя электродвигателями, а также имеет общую выходную мощность 302 лошадиных силы с максимальной скоростью 180 километров в час.

Сообщается, что «водителю» I.D. Vizzion не нужно будет следить за дорогой, это за него сделает автопилот. Взаимодействие с автомобилем будет осуществляться посредством жестов и голоса. Цифровой помощник сможет изучить своего хозяина.

Volkswagen Group, материнская компания Volkswagen, намерена к 2030 году перевести все свои машины на электродвигатели. Планируется что, к 2025 году компания выпустит 20 видов электрофицированных авто.