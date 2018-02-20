В Москве известного шансонье убил близкий друг

В квартире на Северном бульваре в Москве найдено тело 35-летнего исполнителя Петра Петренко, известного как Петр Гара, с несколькими ножевыми ранениями. Об этом сообщил канал «Россия 24».

Ранее об убийстве мужчины на северо-востоке столице сообщалось на сайте Следственного комитета РФ, но имя погибшего не уточнялось.

«По версии следствия, 19 февраля в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений», – сказано на сайте СК.

Следователи приступили к установлению обстоятельств преступления, а также к поиску причастных.

Между тем, по информации телеканала, следователями установлено, что артист «убит своим близким другом еще в день Святого Валентина».

Также сообщается, что несколько дней хозяин квартиры, которую Гара снимал вместе с предполагаемым убийцей, пытался дозвониться известному исполнителю, однако шансонье на звонки не отвечал. Тогда владелец жилой площади вызвал спецслужбы для того, чтобы вскрыть дверь. В ванной комнате было обнаружено тело артиста. На месте инцидента работают следователи, они выясняют обстоятельства случившегося. Друг Гары, по сведениям телеканала, объявлен в розыск.