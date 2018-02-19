Ольга Остроумова попала в базу «Миротворца»

Советская и российская артистка театра и кино Ольга Остроумова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за того, что она посещала Крым.

Как говорится на скандально известном сайте, артистка внесена в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым».

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря публикациям, в которых обнародует информацию о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».Напомним, весной 2016 года на сайте «Миротворец» были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после этого в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Дунья Миятович бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ данную публикацию назвала шагом, который может «еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала действия владельцев сайта «Миротворец». Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».

В базу данных «Миротворца» внесена также информация о многих российских деятелей культуры, среди которых Ирина Муравьева, Борис Клюев, Сергей Безруков, Ирина Аллегрова, Дима Билан и многие другие.