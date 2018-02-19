Клейменов сменил Андрееву в качестве ведущего программы «Время»

Шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов сменил Екатерину Андрееву в эфире новостной программы «Время».

Как сообщили в пресс-службе телеканала, Клейменов будет вести выпуски на европейскую часть России, а ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут выходить в эфире на другие часовые пояса, а также на субботних выпусках.

Отмечается, что «Время» поменяло не только основного ведущего, но и студию. Теперь новости станут более интерактивны, ведущие будут перемещаться в кадре и взаимодействовать с графикой.

Сегодня программа «Время» начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.