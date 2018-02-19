Американские ученые создали химеру овцы и человека

В Калифорнийской университете в США ученые провели необычный эксперимент по внедрению клеток человека в эмбрион овцы, сообщает The Guardian.

Специалисты впервые помести стволовые клетки человека в эмбрион, в течение 28 дней, до предельного срока разрешенного законодательством Соединенных Штатов, зародыш развивался абсолютно нормально.

Эксперимент доказал, что полноценная жизнь такой химеры возможна. И если в данном опыте использовалось слишком мало человеческих клеток, то в будущем, при увеличении их количества, внутри животных будет возможно выращивать отдельные человеческие органы, для их последующей трансплантации людям.