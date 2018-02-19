«Все еще могу ударить»: Сталлоне прокомментировал слухи о своей «смерти»

Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне прокомментировал сообщения о своей «смерти», которые распространились в социальных сетях.

«Пожалуйста, игнорируйте эту глупость ... Живой, счастливый и здоровый ... Все еще могу ударить!», - написал Сталлоне в Instagram в комментарии к скрину с новостью о его «смерти».

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространились слухи о том, что Сильвестр Сталлоне умер якобы из-за рака простаты. Позже таблоиды опровергли фейк.

Голливудскую звезду «похоронили» уже в третий раз. В первый раз эта новость появилась в 2014 году, ее опровергли сразу же. Снова она распространилась в СМИ в сентябре 2016 года, тогда сообщалось, что актер якобы найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе.