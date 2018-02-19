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Аршавин рассказал об уголовных делах, заведенных на его супругу

Наталья Вальханская
21:31 19.02.2018
Генпрокуратура Казахстана возбудила три уголовных дела на супругу футболиста из-за ее угроз в сторону местной модели.
Аршавин рассказал об уголовных делах, заведенных на его супругу
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress

Футболист «Кайрата» и бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с уголовными делами против его супруги Алисы в Казахстане.

Три дела были возбуждены на основании показаний модели Ольги Семеновой, которая провела время в компании женатого футболиста, после чего видео их встречи в ресторане попало в Сеть.

Алиса Аршавина, по словам Семеновой, угрожала за свидание с ее мужем «отрезать ей пальцы» и «подбросить наркотики», после чего жительница Алматы подала заявление в генпрокуратуру Казахстана.

Сам Аршавин считает, что его жена не могла угрожать модели, потому что она «всегда являлась добропорядочным гражданином». Он также заявил, что статьи по заявлению Семеновой, пытаются «притянуть за уши».

«По закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана», - цитирует Аршавина RT.

Футболист заявил, что готов приложить максимум усилий для закрытия дела.

«Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией», - добавил Аршавин.

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