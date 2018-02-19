Стало известно местонахождение грузинских снайперов с Майдана

Принимавшие участие в расстреле на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года снайперы из Грузии скрываются в Армении, об этом рассказал журналист Андрей Веселов, пишет РИА Новости.

Журналист побеседовал с бывшими военнослужащими грузинской армии Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили в Тбилиси, однако вскоре им пришлось покинуть грузинскую столицу. По словам Веселова, снайперов пришлось искать в нескольких странах – от Македонии до Армении.

«В настоящий момент они скрываются в Армении. Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка придать делу гласность, и таким образом себя обезопасить», — отметил Веселов.

Ранее РИА Новости опубликовало интервью с грузинами, признавшимися, что именно они расстреливали протестующих на Майдане в 2014 году. Коба Нергадзе и александр Ревазишвили заявили, что они вместе с депутатами Рады Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским тогда открыли огонь по находившимся на Майдане людям.

Они также заявили, что в 2014 году якобы по приказу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили были переброшены на Украину.

При этом грузинские снайперы согласились дать показания суду в режиме видеоконференции. Приезжать на Украину они не хотят, опасаясь за свою жизнь.