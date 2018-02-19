Известного шансонье жестоко убили в Москве – соцсети

В Москве жесткого убили известного в мире шансона исполнителя Петра Гару. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Hue.

Певца последний раз видели в компании знакомого 14 февраля, после чего он перестал выходить на связь с родными. Сегодня тело Гары нашли в ванной его столичной квартиры.

Преступник семь раз ударил мужчину ножом, после чего облил его тело хлоркой.

Не исключено, что напали на Петра с целью ограбления, так как в квартире царил беспорядок, а также пропали все деньги и ценности.

Официального подтверждения информации о гибели шансонье пока нет.