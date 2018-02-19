Футболист избил болбоя за то, что тот радовался голу не той команды: видео
В Бразилии игрок клуба «Операрио» избил болбоя за то, что он болел не за ту команду.
Видео: Futbolero2012HD1 / Youtube
Игрок Джефферсон Рейс из бразильского клуба «Операрио» избил болбоя за то, что тот порадовался голу команды «Комерсиал» из Кампу-Гранди. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Марш завершился победой «Комерсиал» со счетом 1:0. Отмечается, что болбой, по всей видимости, был игроком одной из молодежных команд клуба.
Теперь агрессивному футболисту «Операрио» грозит наказание и от ФК, и от футбольных властей Бразилии.