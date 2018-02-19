Путин подписал закон об оплате госуслуг через МФЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

До этого такие платежи можно было делать в отделениях банков, а также с помощью банкоматов и платежных терминалов, которые могут взимать комиссию с транзакций.

Нововведение, в частности, призвано облегчить оплату госуслуг для жителей маленьких населенных пунктов, в которых нет отделений банков и терминалов.

Ранее закон был принят Госдумой в окончательном третьем чтении 7 февраля и одобрен Советом Федерации 14 февраля.

Также подписанный президентом документ содержит норму, по которой МФЦ должны создаваться только как государственные или муниципальные учреждения.