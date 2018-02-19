Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД

В Москве водитель во время дорожного конфликта открыл стрельбу из травматического оружия на МКАД, у результате чего пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел после трех дня в районе 7-го км МКАД.

«В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford», - рассказали в полиции.

Столичная полиция разыскивает водителя автомобиля Ford, который подозревается в стрельбе на МКАД. Раненый водитель был госпитализирован.