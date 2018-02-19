Кот Мостик с главной стройки Крыма сел на диету после Масленицы

Символ строительства Крымствого моста кот по прозвищу Мостик после масленичных гуляний вернется к креветочной диете. Об этом сообщается на странице блогера в Instagram.

Там была опубликована фотография Мостика, лежащего рядом с тарелкой блинов.

«Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете», - говорится в сообщении.

Подписчики рыжего при этом разделились на два лагеря. Одни считают, что «хорошего котика должно быть много» и советуют себя ни в чем не ограничивать. Другие же считают, что Мостику пора заняться котофитнесом и пробежками по Крымскому мосту. Среди котопочитателей оказались и те, кто попросил поделиться креветочной диетой.