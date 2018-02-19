В Перми сожгли чучело Родченкова и WADA

Жители Перми сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова. По словам участников акции, таким образом они решили «остановить бесконечные обвинения российских спортсменов в употреблении допинга». Чучело с распечатанным портретом Родченкова и надписью WADA было сожжено 18 февраля на экологической тропе «Липовая гора».

«Ежегодно на Масленицу мы с друзьями балуем друг друга блинами и сжигаем чучело. В этом году решили сжечь виновника неприятностей российских олимпийцев, Родченкова», – рассказал один из участников акции, Павел Жигалов.

Весной 2016 года Григорий Родченков дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о якобы созданной при его участии к Олимпийским играм 2014 года в Сочи государственной допинговой программе. Это послужило началом большого расследования МОК, за которым последовала дисквалификация Олимпийского комитета России и, как следствие, отстранение российских спортсменов от ОИ-2018.

В Пхенчхане представители РФ выступают под олимпийским флагом.