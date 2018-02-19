Опубликованы самые яркие кинотрейлеры недели

За прошедшую неделю, с 12 по 18 февраля, в Сети были опубликованы десятки трейлеров ожидаемых кинофильмов, которые выйдут в 2018 году. «Звезда» публикует подборку картин, наиболее ожидаемых российскими зрителями.

«Суперсемейка 2»

Продолжение популярного во всем мире мультфильма, посвященного семье, каждый член которой обладает сверхспособностями. Фильм студии Pixar полюбился и российским зрителям. С момента выхода первой части прошло 14 лет, премьера второй ожидается 14 июня.

«Тихоокеанский рубеж 2»

История об огромных роботах, которыми управляют пилоты-егери ради спасения Земли от нашествия гигантских монстров кайдзю, покорила зрителей масштабностью и японским колоритом. Первая часть прокатилась в России с большим успехом, вторая выйдет 22 марта.

«Первому игроку приготовиться»

Фильм основан на фантастическом романе Эрнеста Клайна. Согласно сюжету в будущем крайне популярной стала игра «Оазис», и игроки пытаются найти в ней скрытое «пасхальное яйцо» от создателя виртуальной реальности. В России фильм ожидают в том числе из-за сильной любви российского читателя к жанру LitRPG, к которому относится роман Клайна. Картина станет первой экранизацией романа такого жанра.