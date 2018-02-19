«Звезда» публикует уникальный документ о реальном положении дел в Донбассе

В распоряжении телеканала «Звезда» оказался 23-страничный документ, подготовленный Центром политической конъюнктуры к трехлетию «Минска-2». В нем приводится пять возможных сценариев дальнейшего развития конфликта между Украиной и непризнанными республиками – ДНР и ЛНР.

Как следует из доклада, таковыми сценариями являются «заморозка», «реинтеграция», «ревизия «Минска-2» и «дефолт» в случае отказа одной или всех сторон от своих обязательств по минским соглашениям. Наихудшим вариантом развития событий называется возобновление боев.

«Последнее, разумеется, не исключает сознательного провоцирования, что и позволяет рассматривать этот сценарий как все еще реалистичный», – уточняется в документе.

В документе отмечается, что за время, прошедшее после заключения минских соглашений в феврале 2015 года, ситуация в Донбассе ухудшилась, но пути выхода из кризиса есть. Среди них: предложение Владимира Путина по размещению охранной миссии ООН в Донбассе, возобновление обмена пленными и прогресс в соблюдении режима прекращения огня.

Оказавшийся в распоряжении нашего канала документ позволяет четко понять, кому в данной ситуации на самом деле выгодно продолжение конфликта в Донбассе, почему киевская политика двойных стандартов по минским соглашениям может привести к необратимым последствиям для самой Украины и какими именно они будут. Из документа также можно узнать, каким образом США и их союзники поставляют в так называемую зону АТО оружие и какова истинная цель Запада, упорно и безуспешно пытающегося выставить Россию стороной конфликта на Украине.

Все самые важные факты, ставшие известными «Звезде» из этого доклада, будут озвучены в программе «Особая статья» с Алексеем Гудошниковым 19 февраля в 21:35 в эфире нашего телеканала.