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До края пропасти – и обратно: чем грозят миру серьезные вооруженные конфликты

Игорь Являнский
14:05 19.02.2018
На Мюнхенской конференции по безопасности Россия и Запад искали точки сближения, но в итоге остались на прежних позициях. Подробности – в материале еженедельника «Звезда».
До края пропасти – и обратно: чем грозят миру серьезные вооруженные конфликты
Фото: Luo Huanhuan/ Xinhua/ Globallookpress

В Мюнхене завершила работу 54-я международная конференция по вопросам безопасности, на которой присутствовали около 600 авторитетных политиков и экспертов. Накануне был опубликован ежегодный доклад под названием «До края пропасти – и обратно?». Как отметил глава форума Вольфганг Ишингер, мир слишком близко подошел к грани, за которой начинаются серьезные вооруженные конфликты. Курс на противостояние между Россией и США достиг, по его мнению, угрожающего уровня. Организаторы поставили цель максимально использовать площадку Мюнхена, чтобы «отойти от края пропасти».

В европейской позиции наметились подвижки

К позитивным результатам можно отнести то, что российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым удалось в нюансах довести нашу позицию по ключевым международным проблемам. Однако выступления оппонентов показали, что Россия и Запад остаются на своих прежних позициях, а по некоторым из них, в том числе по санкциям, США готовятся к ужесточению.

Бывший вице-президент США Джо Байден отметил, что «Кремль пытается среди прочего ослабить НАТО и подорвать западные демократии». Он призвал заставить Россию, в том числе путем санкций, заплатить за свои действия. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер отнес, по сути, нашу страну к «ревизионистским державам, которые бросают вызов стабильности послевоенного миропорядка». Это, по его мнению, является одной из трех главных угроз наряду со «странами-изгоями» и «джихадистскими организациями».

Если в подходах США на Мюнхене-2018 новых идей по большому счету не просматривалось, то в политике европейских стран наметились подвижки. Ишингер в интервью газете Bild перед началом конференции заявил: «Евросоюз представляет 500 миллионов человек, для многих стран является важнейшим торговым партнером, однако не справляется с внешней политикой». Вместо того чтобы действовать скоординированно, сообща, каждая из стран-участниц, как он полагает, выступает с отдельной повесткой. Это, дескать, надо менять. Читать далее...

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