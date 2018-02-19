Опубликованы изменения в правилах техосмотра

Стали известны изменения, которые войдут в новые ужесточенные правила технического осмотра автомобилей в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В числе изменений, которые не позволят владельцу машины успешно пройти техосмотр, – отсутствие аптечки, незаконный тюнинг и пленка на фарах, которая рассеивает или корректирует световой поток. Сама процедура осмотра также будет усложнена. В целом увеличился список пунктов проверки и, соответственно, время прохождения процедуры.

В числе других нововведений – запрет на демпферы и усилители руля, не предусмотренные конструкцией, отсутствие стеклоомывателей и стеклоочистителей, новые требования к единообразию резины. В частности, если используется шипованная резина, то шипованными должны быть все четыре покрышки. Практически любой серьезный тюнинг, включая силовые бамперы и самодельные багажники, помешает владельцу машины пройти осмотр, если такие изменения не внесены в документацию автомобиля.

Одна из целей изменений – приближение процедуры и критериев к единым техническим регламентам Таможенного союза. Программа уделяет внимание не только собственно процедуре осмотра, но и информационным системам, а также контролю качества работы операторов техосмотра.