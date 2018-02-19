СМИ рассказали о пьяном Порошенко на конференции в Мюнхене

Украинская журналистка Соня Кошкина запечатлела на видео президента Украины Петра Порошенко на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, предположительно, в нетрезвом виде.

На кадрах, выложенных в Facebook, видно, как глава Незалежной в приподнятом настроении выходит из лифта, улыбается и следует дальше.

Кошкина пыталась спросить президента, в каком направлении движется Украина – вперед или назад, но Порошенко всячески уклонялся от ответа. По словам журналистки, Порошенко, будучи пьяным, выступал и на самой конференции.