Умерла мать Кирилла Серебренникова

Мать театрального режиссера Кирилла Серебренникова ушла из жизни в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

По данным издания, Ирина Литвин умерла после продолжительной болезни. Мать режиссера всю жизнь прожила в Ростове-на-Дону, она работала учительницей русского языка и литературы.

На текущий момент Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, ранее стало известно, что суд принял решение продлить содержание режиссера под стражей до 19 апреля.

Серебренников обвиняется в хищении более 130 миллионов рублей. По данным следствия, при реализации проекта режиссера по популяризации современного искусства «Платформа» сотрудники «Седьмой студии» Серебренникова по его указанию разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо неверные данные о количестве и стоимости. Сам режиссер вину отрицает.