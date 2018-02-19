Дядя переехал трехлетнего племянника, не заметив, как тот играет: видео

В городе Пальоса, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, водитель переехал на автомобиле собственного племянника, сообщает Daily Mail. По счастливой случайности ребенок по имени Калеб не пострадал.

На кадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как мальчик играет, сидя на корточках впереди машины. В какой-то момент мужчина, не замечая ребенка, садится в салон, и легковушка трогается с места. Калеб падает на землю, и машина переезжает его.

В дальнейшем его дядя признался, что не заметил племянника. Сообщается, что мальчик не получил ни одной царапины.