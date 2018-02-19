В Сирии убили известного голландского неонациста, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ

В Сирийской Арабской Республике убит голландец по имени Сьорд Хеегер, известный участием в так называемой АТО в Донбассе на стороне украинских нацбатальонов. Об этом пишет «Русская весна».

В Сирии Хеегер воевал на стороне курдских отрядов, считающихся проамериканскими. Сообщается, что голландец был убит в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, произошедшего в провинции Дейр-эз-Зор.

«Время для неудобной истины: бывший сборщик мусора из Нидерландов… Сьорд Хеегер также воевал на Украине в составе неонацистской группировки», – сообщает издание со ссылкой на заявление сирийского активиста Малькольма Скитлза.

По словам активиста, Хеегер придерживался нацистской идеологии и отличался ненавистью к иммигрантам. В качестве участника украинского нацбата голландец воевал против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе, а после отправился в Сирию.