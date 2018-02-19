Малышева рассказала о нюансах Великого поста с точки зрения медицины

С сегодняшнего дня у православных начинается Великий пост, который продлится более 40 дней и завершится на Пасху Христову. Доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева рассказала сайту «Звезды» о том, как постные дни влияют на здоровье человека.

По ее словам, пост нельзя воспринимать исключительно с точки зрения питания, поскольку такой взгляд искажает понимание религиозных традиций.

«Все должны хорошо понимать, что пост – это прежде всего ограничение духа, изгнание черных мыслей и недопустимость плохих поступков. Если люди будут это понимать, то те минимальные ограничения в еде, которые существуют в православном посте, им покажутся манной небесной», – отметила Малышева.

Она рассказала, что с точки зрения питания пост ограничивает продукты животного происхождения, но без них человек может жить не только во время поста, но и в течение всей жизни.